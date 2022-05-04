美國聯邦準備理事會（Fed）正舉行為期兩天的政策會議，市場普遍預期本次將升息2碼，並在6月再度升息，有專家提出警告，直指Fed升息步伐比預期更激進，加上通膨問題十分嚴重，美國明年經濟恐難逃衰退風險。

美國媒體《CNBC》訪問30名專家，他們預測Fed本次將宣布升息2碼，是睽違22年來最大的升息幅度，然後在6月進一步升息。這些受訪者預估，Fed到2022年底時，將把利率調升至2.25%，終端利率(Terminal Rate)在2023年8月將達到3.08%。

值得注意的是，多數受訪者認為，美國經濟恐難逃衰退風險。57%的受訪者認為，Fed將通膨率壓低至2%，會導致經濟衰退，並預估美國經濟衰退的時間點將落在明年8月，其中53%預計是中度衰退、43%認為是溫和衰退。

德意志銀行先前發布研究報告指出，聯準會為對抗通膨而採取的激進升息行動，將導致美國經濟在明年陷入嚴重衰退。