中央托育補助自今年8月起將從7000元增加到8500元，部分托育業者醞釀是否漲價，婦團以新北市為例，新北市政府同意托嬰收費每月調漲2000元，等同吃掉補助的效益，呼籲縣市政府應公開各項公共化及準公托收費的定價與計算標準，向社會大眾說清楚。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，衛福部已宣布今年8月起將調高0-2歲托育補助，每月自7000元提升至8500元，但新北市政府同意托嬰收費每月調漲2000元，將形同業者完全吃掉家長補助1500元還有賺。

檢視新北市106年2月至111年2月的物價指數，新北市總體物價上漲幅度僅0.9％，其中教養費用上漲幅度6.6％，如果每月調漲2000元，收費漲幅高達10％，明顯高於物價波動幅度。

覃玉蓉說，新北市政府為什麼同意漲價？新北市托育服務管理委員會有關這項漲價決議的會議記錄尚未公開，過去的會議紀錄也未曾說明收費定價的計算標準及成本資訊，新北市托嬰漲價突顯了一個重要的民主黑箱問題，也就是各縣市政府托育收費「定價」的計算標準、成本資訊及決策過程向來不清，從未向家長及社會大眾說清楚講明白，導致政府同意業者漲價吃光家長補助。

地方媽媽梁筱婕表示，新北市托育服務管理委員會已於今年初通過業者提案，決議新北市的準公共托嬰中心每月收費調漲2000元，但2000元的收費標準是如何計算而來？漲價後是否真的能提升托育品質？這些問題目前尚未得到答案。

梁筱婕說，選擇公托最大考量就是相對便宜，公托不只帶孩子，也會引領孩子成長，當媽媽自己在家要把孩子照顧好是會感受到壓力與無助的，也因此公托會是神隊友的存在，但希望國家一起養不要淪為口號。