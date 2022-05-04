大林慈濟醫院近來有兩位民眾打完新冠肺炎疫苗後出現耳鳴等不良反應而就診，大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪表示，打疫苗會產生一些副作用，但多為特異體質的人才會發生，發生率並不高，民眾不需要太過擔心，建議曾在打疫苗後曾有神經痛、神經發炎，或是有手腳麻動或無力的情況，下次打疫苗前先請醫生進行評估。

黃俊豪說，最近有兩位民眾在打完新冠肺炎疫苗後出現不良反應而求診，一名58歲男性，在給予藥物服用三周後，原本頭暈與脹的症狀改善許多，但耳鳴與聽力喪失的症狀只改善一半，目前仍持續治療；另一名63歲男性則是頭暈、頭痛、失眠的症狀在兩周的治療後獲得大幅改善，但耳鳴的症狀目前進步有限，仍持續針對症狀調整用藥。

今年4月初，疫苗學家兼梅約診所疫苗研究小組主任Gregory M. Poland呼籲進一步研究COVID-19疫苗接種與聽力損失及其他聽覺疾病如耳鳴之間的關聯性。黃俊豪指出，2名病人經檢查後確認輕度突發性耳聾，且排除為中耳發炎或是外傷造成，因此懷疑不良反應與施打疫苗有關。

黃俊豪指出，在臨床上較常見突發性耳聾個案，約有80％為病毒性感染，還有些慢性疾病，如血管硬化較嚴重、糖尿病或腎臟病的高年齡患者，會因為血流不順而造成，少部分是因為頭部外傷造成的，近來疑似因打疫苗而造成的案例也要列入考慮。

黃俊豪建議，曾在打疫苗後有神經痛、神經發炎，或是有手腳麻動或無力的情況，下次打疫苗前可以先請醫生進行評估，再決定是否施打，另，身體比較虛弱且有不舒服的狀況時，可選擇延後施打，若打疫苗後真的發生症狀了，要趕緊就醫接受治療才能獲得改善。