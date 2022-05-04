基隆許多市民搶不到快篩試劑，多名議員於定期會時，建議動用第二預備金自行採購。對此，市長林右昌表示，市府早在4月14日向廠商訂購20萬劑，但後來中央徵用，目前只收到1萬多劑，杯水車薪。

議員莊敬聖、秦鉦、林沛祥、楊秀玉、宋瑋莉等於定期會時，皆提出快篩試劑不足問題，要求市府盡速動用第二預備金購買，甚至有人要求，將城博會縮小範圍，留下來買試劑。

對此，林右昌回應，基隆是最早主動自購快篩的縣市，他提及，衛福部長陳時中在本市推動快篩時，社會沒有使用習慣，也有許多在地醫師相勸不要進行，除了有風險，也可能出現大量確診者；他則認為這是必走的路，雖然沒有人知道相關做法，也只能自行從零開始想細節。

林右昌指出，當時推動愛心篩檢擔心沒有人領，但實施後，民眾願意拿，確診量也沒有爆，因此，再向中央提出第二項計畫，於學校推動快篩，讓學生、教職員3天篩檢一次，將可能潛藏在家庭、社區的感染源抓出來，但沒有獲得核准；後來，市府於4月14日下午2點多，自行向廠商訂購20萬劑快篩。

他說，當時原本還有另一想法，希望在能力範圍內普推快篩，讓民眾自願篩檢，一度向廠商追加到40萬劑，希望發送給每位市民一劑，但中央也認為快篩值得往前推，並開始進行徵用，導致廠商無法出貨，最終只出1萬劑給基隆。他強調，自購試劑這件事，市府早在1個月前就做了。

另外，林右昌提及，現在是全民防疫，防疫政策由中央決定、地方執行，但很多政策自己是看電視才知道。他說，地方政府在第一線，壓力相當大，希望中央政策宣布時，特別是執行面，應該和地方多多討論，有許多細節要先想清楚釐清，包括民眾心理因素、社會條件等。

最後，近日爆出有人將每劑100元購得的快篩試劑加價轉賣。林右昌回應，快篩實名制要插健保卡購買，並限一人一盒，囤積不易，但有些廠商可能手上有貨，會請警政和衛生單位在市場查察。