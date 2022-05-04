家住苗栗縣竹南鎮的賴姓毒品通緝犯，潛藏家中躲避警方緝查，日前，竹南警分局竹南所員警前往賴某家查察未遇，準備要離開時恰巧撞見賴駕車返家，賴嫌一見警察就加速逃逸，一路闖至新竹市，再繞回頭份市，在行經苗124甲線，突然急行右轉入旁邊產業道路，意圖甩掉警方，卻因天雨視線昏暗，一頭撞進田裡，賴某棄車徒步逃跑，仍被員警追上制伏逮捕帶回。

45歲的賴姓男子因涉毒品案被通緝，因而特別注意警察行動，躲藏家中，日出夜伏。日前，竹南所員警循線赴賴某家查察，嫌犯未在家中，員警到附近巡繞，一眼看見賴某開車準備回家，一見到巡邏車便立即加速逃逸，員警駕車尾隨追捕，並通報線上各巡邏網攔截圍捕。

賴姓先是開往新竹市後，又繞回頭份市，賴嫌沿苗124甲線東往西方向往頭份交流道方向行駛，途中經過路口超商，賴突然往右急轉進入旁邊一條產業道路，意圖擺脫警方追趕，卻不料現場天雨視線不佳，口上路幅過窄，車子一頭撞進路旁稻田裡，動彈不得。

賴嫌仍不放棄脫逃，棄車徒步逃逸，員警緊追不捨，尾隨猛追將賴嫌制伏逮捕，帶回解送歸案。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！