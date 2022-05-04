近來物價飛漲，竟然連國民運動中心的票價也要漲價！台中市議員張玉嬿表示，台中市北區國民運動中心原本計畫前年7月調漲票價，後來緊急剎車；近來疫情持續升溫，根據研究，運動能提升免疫力，她要求市府應保證、不讓OT廠商因疫情減少營收而漲價，藉以鼓勵民眾多多運動。

張玉嬿指出，根據去年4月「英國運動醫學期刊」的回溯性調查，針對4萬8千位美國南加州新冠病毒確診者做追查，發現不運動的人若確診，其住院機率比有固定運動者增加2.26倍、死亡比率則增加2.49倍，顯示運動對減緩病情加劇應有相當幫助。

張玉嬿說，民眾運動習慣受疫情影響改變，運動局應鼓勵民眾維持戶外或場館運動，但國民運動中心受疫情影響導致營收衰退，OT廠商為此將營運成本轉嫁、希望調漲票價，考量民眾與廠商立場，建議市府比照去年在租金和權利金方面提供紓困方，也可提供每周1天的「里民日」體驗折扣，或針對羽球、桌球等運動提供學生優惠價，鼓勵學生拿零用錢來運動。

運動局主任祕書賴東宏說，台中市國民運動中心去年營運衰退約5成，今年1至4月衰退也達2、3成，目前市府已在研擬上半年營業狀況做土地租金或權利金減免，減輕業者壓力，未來會持續多方面幫助業者紓困。至於票價方面，目前無漲價情況，也將在新契約中研議學生優惠方案。