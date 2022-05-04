涓豆腐，海陸綜合嫩豆腐煲。（涓豆腐提供）

受疫情影響，各大餐廳業者搶攻市場，紛紛將經典打包，外帶美味不打烊。

豆府餐飲集團主打韓式餐飲，連續17天外帶滿800元加碼送料理，旗下「涓豆腐」我愛媽媽4人套餐，每人400元起。

台北新板希爾頓推出多樣的全新外賣外送商品，多道菜色與餐廳同步新菜上市，全新菜色包括烏魚子炒飯、泰式紅咖哩蝦煲附法國麵包與功夫菜桂花紅酒稻草牛等。