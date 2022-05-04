母親節拼外帶 經典入味討媽媽歡心 14:102022/05/04 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北新板希爾頓，桂花紅酒稻草牛。（台北新板希爾頓提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 涓豆腐，海陸綜合嫩豆腐煲。（涓豆腐提供） 受疫情影響，各大餐廳業者搶攻市場，紛紛將經典打包，外帶美味不打烊。 豆府餐飲集團主打韓式餐飲，連續17天外帶滿800元加碼送料理，旗下「涓豆腐」我愛媽媽4人套餐，每人400元起。 台北新板希爾頓推出多樣的全新外賣外送商品，多道菜色與餐廳同步新菜上市，全新菜色包括烏魚子炒飯、泰式紅咖哩蝦煲附法國麵包與功夫菜桂花紅酒稻草牛等。 點水樓4人閨蜜套餐獲好評 星級經典美味搶外帶市場送好康 宅家慶祝母親節 麗寶寵媽美食外送防疫團聚溫馨又安心 #外帶 #經典 #媽媽 #菜色 #全新 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 餐飲訂位腰斬 重創母親節檔期 04:102022/05/02 財經焦點 點水樓推閨蜜套餐 外帶星級經典美味 04:102022/05/04 娛樂新聞 劉品言有喜 拉媽媽一起賣面膜 04:102022/05/02 娛樂新聞 孝親感恩表心意 格蘭父子推4款創意母親節花酒搭配 16:252022/05/03 生活 擴大搶宅食商機 台北花園大酒店美食外帶優惠起跑 12:132022/05/04 財經 搶防疫商機 台中飯店業爭推冷凍料理 22:042022/05/03 生活 白冰冰憂愛女被壞人欺負 心碎母親節感嘆：我也曾經是個媽媽 11:292022/05/03 娛樂 遠雄海洋公園溫馨五月祭 媽媽與壽星享免費 12:522022/05/03 財經 五一檔電影票房破2億人民幣 陸影院營業率恢復近7成 14:032022/05/03 兩岸 《觀光股》飯店業搶母親節商機 多管齊下並拉長戰線(2-1) 09:582022/05/02 財經 母親節疫情不群聚 草屯公所模範母親鎮長到府頒獎 14:072022/05/03 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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