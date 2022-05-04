弘光科技大學五專護理科一年級學生紀巧恩，榮獲賽德克族語德路固語系中級全國榜首殊榮。（陳世宗攝）

弘光科技大學五專護理科一年級學生紀巧恩，是南投縣仁愛都達部落的賽德克族人，父母薪資不高，希望畢業後能考上護理師證照馬上就業，捨明星高中選擇讀護理；她在老師及媽媽鼓勵下，參加原住民族語言能力認證，獲得賽德克族語德路固語系中級全國榜首，她把這個榮耀送給媽媽當母親節禮物。

乖巧的紀巧恩指出，她阿公、阿嬤身體不好，從國中時期便想要當護理師，會考成績可上第一志願台中女中，但心裡一直想要念護理，抱持著「想要照顧家人的堅定信念」，在家人的支持下，捨棄女中改念弘光科大五專護理科；儘管覺得課程很難，但想到能學一技之長，畢業後又有穩定工作就更努力念書。

紀巧恩國小時，已通過賽德克族語都達語系初級、中級，這次她在老師鼓勵下，直接考中級賽德克族語德路固語系，考試前特打電話跟阿嬤聊天加強聽力訓練，如果聽到不懂的單字便詢問阿嬤提升族語對話能力，沒想到勇奪族語認證榜首。她說「真的很意外，阿嬤、媽媽都替我開心，說我很厲害。」

紀巧恩指出，她原本沒有規畫要參加族語認證，但在媽媽及原住民族學生資源中心老師的鼓勵下報名。因族人長輩平常都用原住民語交談，也很少講中文，如果自己不學習，很難融入他們的生活難免有隔閡，她就努力的學習族語，也趁機增加與族人的情感互動。

學族語有很多好處，可以傳承自己的文化！紀巧恩強調，她這次族語認證獲得全國榜首，代表參加頒獎典禮，看到很多不同族群的人，也為了傳承自己的語言努力學習，她覺得感動，「我獲得榜首，想把這項榮譽送給阿嬤及媽媽當母親節禮物。」