小佑父親在立委何欣純服務處副主任賴美蓮陪同下控訴，兒子受到保母虐待。（馮惠宜攝）

台中再傳兒虐案，1歲9個月男童小佑（化名）去年中父母將他委託給北區張姓保母照顧卻在日前現寶寶下體挫傷、包皮龜頭發炎，經送醫研判疑遭性侵，小佑父母除依法報案，4日也在立委何欣純服務處副主任賴美蓮陪同下控訴，在事發前曾向相關單位反應保母管教失當，卻無下文，怒批中市府幼托機制亮紅燈「誰來幫幫家長？」。

小佑父去年7月透過台中市政府居家托育中心系統，找到居住在漢口路的張姓保母，以1個月16000元的費用請他白日托育兒子，卻在去年底開始發現兒子手腳、身軀與四肢有陸續出現紅腫、瘀青，今年3月間也向居家托育服務中心所轄第三區人員反應，保母可能管教失當；未料4月19日去接孩子時，保母告知兒子下體紅腫，可能泡在尿病裡的尿太久，是尿布疹。

父母要求保母出示家中監視器畫面，張姓保母則宣稱機器故障「沒有錄到」；父母相當生氣，帶兒子到新亞東醫院驗傷，醫師診斷兒子生殖器前端腫脹、龜頭包皮發炎、大腿內側挫傷，是照顧不造成，並到轄區第二。分局報案，也通報113，並到中國附醫正式驗傷。

小佑父親說，在事發前三個月陸續發現兒子有異樣，曾向居家托育服務中心所轄第三區人員反應，盼可以到保母居家訪視，但都被敷衍安輔，沒想到報案後再去電詢問，對方竟說還沒去訪視，他痛心表示，沒想到在合格政府機構挑選保母還出現這樣的狀況，信任政府卻造成這樣的傷害。

賴美蓮則表示，台中市3月才發生托嬰中心虐嬰案，除了市長、官員道歉，業者也遭受裁罰，但嬰兒受虐案一件一件，這起疑似性侵案發生後沒有監視畫面，家屬數月前舉報也無下文，市府幼托機制簡直是在失控邊緣。

對此，台中市社會局表示，案發後五度到保母家訪視，另，台中市二分局表示，警方旋即派員至張姓保姆家中調查，並依法查扣相關證物析鑑憑辦，全案於完成相關筆錄資料即報請台中地檢署檢察官依妨害性自主作業程序偵辦。