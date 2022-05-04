國內本土確診案例急速攀升，各地方政府衛生單位開立確診證明或居家隔離通知單之處理量能受到嚴重考驗，導致開立證明文件所需時間延長，投保防疫保單的保戶，因缺少申請理賠證明而無法申請理賠；產險公會今表示，確診或居家隔離保戶不用擔心，因為保險契約的請求權有2年的時效。

為避免防疫保單的保戶有過多無謂的擔憂，產險公會今有兩點說明，首先，依據保險法第65條的規定，被保險人對於保險契約的請求權，自得申請之日（即確診日或居家隔離始日）起算，有2年的請求權時效，故短時間的等待證明文件，絕對不會影響權益，或致使無法理賠的情況發生。

第二，如保戶為求心安，於獲知保險事故發生時，而尚未取得證明文件之前，即向所投保的保險公司申請，保險公司受理後，會待理賠證明文件補齊後辦理理賠，不致權益受損。

產險公會呼籲，對於保單權益部分，不必因短期證明相關文件遲延，而有太多的顧慮，相關權益保障，法令已有規定，保險公司對於保險契約亦有依契約條款履約的義務。

根據金管會統計，防疫保單自今年到4月29日止，累計賠款接近9億元。