嘉義縣今公布139人確診，是這波疫情首次單日新增破百人染疫。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布139人確診，以分各鄉鎮確診人數分布。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布139人確診，衛生局網站也有相關足跡。（取自嘉義縣衛生局網站∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布139人確診，出現症狀58人、無症狀81人，年齡介於1歲至90歲， 10歲以下27人，70歲以上5人，均為輕症，139人中除27名幼童未能接種疫苗外，已完整接種3劑有67人，目前全縣累計10歲以下共105名幼童染疫。

今嘉義縣防疫快報由衛生局長趙紋華主持，趙紋華指今新增確診人數139人，居家隔離尚有344人，確診輕症居家照護367人，全縣累計10歲以下共105名幼童染疫，顯見疫情已燒進校園，指目前兒童疫苗施打，全縣6至11歲學童已有404人完成接種，尚無不良反應傳出。

防疫快報也請到昌模小兒科診所院長林昌模，針對幼童疫苗接種優缺點、注意事項等進行線上分享，林昌模說明，許多家長對疫苗的選擇仍充滿不安，其實兒童接種莫德納與BNT疫苗並無絕對優劣，研究分析莫德納疫苗因產生的抗體濃度略高，輕中度的不良反應發生率也略高，但無太大差異。

林昌模建議，無需特別選擇特定廠牌的疫苗，且兒童接種新冠疫苗，可有效降低2分之1住院率，產生心肌炎機率也低於青少年，副作用也未比其他年齡層高；反觀美國資料顯示，5至11歲男童感染新冠肺炎後出現心臟方面症狀風險，更是接種疫苗者的4.4倍，基於以上分析，國內目前處於社區流行時期，接種疫苗益處大於染疫後風險。

趙紋華也說，目前國內確診者99.7％為無症狀或輕症，重症及死亡只占0.03％，且以70歲以上為主，其中未接種疫苗者重症發生率，更是完整接種3劑疫苗的6倍，再次呼籲打疫苗防重症。