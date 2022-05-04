本土疫情升溫，不少民眾搶購家用快篩，但許多人都不太會用，對此，醫師陳木榮分享，使用家用快篩的時後，要注意3個小細節，分別是把鼻涕擤乾淨、攪拌檢測液的動作別太大、將液體滴到樣本孔時別太快；另外判讀的時後應按照說明書寫的時間看，太早或是太晚都可能影響判讀結果。

陳木榮今（4日）在臉書粉專上表示，不少民眾在家裡快篩都遇到小狀況，其中有網友說在家快篩，他的檢測液滴到樣本孔後，遲遲沒被吸收，而快篩試劑也都沒有任何反應。對此，他建議為避免這樣的狀況發生，大家可以做好這4件事情。

首先，做快篩前「請先把鼻涕擤乾淨」，因為鼻涕會讓整個檢測液太濃稠，可能造成檢測時毛細現象難以出現；第二個要注意的是「棉枝攪拌檢測液的動作別太大」，因為動作太大可能會產生氣泡，將氣泡滴在樣本孔，也會影響毛細現象發生。

陳木榮接著說，第三個小訣竅是，將液體滴進樣本孔的時候，先滴一滴，看到吸收液體下降之後，再滴第二滴，吸收之後再滴第三滴，依序慢慢滴，可避免一開始難吸收造成後續塞車，也可以避免滴下時產生氣泡；最後，就是要在說明書規定的時間內判讀，不用急，一般大約需要15分鐘，太早或是太晚都可能影響判讀結果。

貼文引起網友討論，「長知識了，我還以為就是要沾到鼻涕」、「謝謝詳細的解說」、「感謝醫師解惑」、「原來真的要要先擤乾淨再捅鼻子」、「快篩判讀時間真的要看好，通常都是以15分鐘的判讀為準，放太久確實可能變成兩條線」。