新北市長侯友宜出席公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》特映會，劇組送上原著小說及相關紀念品感謝新北市協助拍攝。（呂健豪攝）

由新北市協拍中心協助拍攝的公視年度醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，將於本周六（7日）上映，今（4）日於新莊國家電影及視聽文化中心舉辦聯合特映會。新北市長侯友宜到場致詞，他說新北協拍中心成立11年，協助拍攝5700件作品，希望透過這些作品，把新北之美傳遞給大家，也預祝該劇收視長紅，收視率越好，新北市的能見度就越高。

《村》劇是公視與新北市輔大醫院合作，由醫院提供專業醫療諮詢與場地協助，於不打擾醫療服務進行的假日離峰時間取景拍攝，輔大醫院不僅提供場地協助，也提供本劇專業醫療諮詢，大幅提昇劇中的寫實程度。新北市協拍中心也協助劇組借用新北市政府消防局第六大隊萬里消防分隊場地進行拍攝，透過女主角蔡淑臻的演繹，以喜劇的樣貌引出更多嚴肅、發人深省的議題。

女主角蔡淑臻提到拍攝過程中的挑戰，就是要切入角色的心境，以及她所飾演的「小劉醫生」剛到鄉村的心理狀態，因為這關乎到整個大環境的狀況，要花很多時間、很多資料去了解整個體制。

另外在拍攝時，跟萬里消防分隊合作，有跟消防猛男一起拍攝，她直呼：「非常chill！」她說萬里當地的環境十分優美，而且消防隊是許多打火英雄在的地方，所以一到現場就感受到整個氣場充滿著一股正氣。

新北市長侯友宜也表示，公視這部戲劇，透過比較誇張、吸睛的劇名，以喜劇的型態呈現，但在許多的轉折過程當中，引出更多嚴肅、值得深入省思的問題。另外他也提到，新北協拍中心成立11年來，總共協助拍攝了5700部作品，加上這次公視這檔戲劇，都希望能透過戲劇來將新北之美呈現給民眾，他也預祝該劇能收視長紅，只要收視率越高，新北市的能見度就越高。