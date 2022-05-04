他們的藏身處無法承受俄羅斯的猛烈轟炸，食物即將耗盡，光是尋找水源就可能喪命，對於這些躲在烏克蘭南部城市馬立波一座鋼鐵廠內的人來說，苦難終於在撤離後結束。

馬立波（Mariupol）遭俄軍圍困多時，但在烏克蘭部隊死守之下，躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）地下隧道的民眾倖存了下來。他們在躲藏期間，得把炸彈炸裂的玻璃碎片從食物中挑出來，同時希望最終有人能救他們脫困。

他們分乘數輛白色市區公車，撤到由烏克蘭控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）。在那裡，他們見到了淚流滿面的親人和數十名記者。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨晚在演說中提到，有156人從亞速鋼鐵廠和馬立波周圍地區循撤離路線抵達札波羅熱。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）宣布，「若安全狀況許可」，規劃今天會有4條通往札波羅熱的人道走廊。

成功撤出的札依采娃（Anna Zaitseva）說：「槍聲不斷，我們睡在臨時墊子上，一波波爆炸衝擊著，和孩子一起逃竄，被爆炸震倒在地…一切都很可怕。」

她懷裡抱著6個月大的寶寶，哭著感謝幫忙找到奶粉的軍人，以及護送他們安全的國際緊急救援團隊。

依據與入侵俄軍達成的協議，約100名被困在亞速鋼鐵廠的平民獲准撤離，在全球關注下，需要花上數天時間來執行撤離行動。

烏克蘭平民和守軍部隊的命運成了國際關注焦點，也是反覆協商的主題。

不過，有烏克蘭官員說，部分平民未能在行動中撤離。在烏國宣稱俄軍以戰車、裝甲車發動攻勢後，民眾安危再度引人擔憂。

亞速鋼鐵廠園區的總面積超過11平方公里，內有鐵路、倉庫、煤爐、工廠、煙囪、隧道，被視為進行游擊戰的絕佳地點。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110504