近百民眾前往立院促修《菸防法》（陳鴻偉攝）

不少民眾力挺加熱菸，還認為紙菸更臭更不健康。（陳鴻偉攝）

民眾簽名連署向立院陳情。（陳鴻偉攝）

14年未修正的《菸害防制法》，4日終於進入立法院衛環委員會審查。為讓新修法能有效降低二手煙害，近百名網友前往立院，以「煮玉米」跟「烤玉米」，諷刺紙菸跟加熱菸差異，希望喚起各界支持菸防法修正案儘速立法。

陳情的陳小姐表示，紙菸跟加熱菸，一個是燃燒一個是蒸煮，而且後者的味道反而那沒麼重，就像夜市賣的玉米，烤的、煮的都能賣，希望新法不要獨厚紙菸，應該立法納管加熱菸。

針對有立委主張，菸防法修正案應「雙禁」加熱菸和電子煙，陳情網友認為，紙菸可以賣，加熱菸若真的被禁止，已經違反憲法平等原則，所以才在4日發起「只要煮玉米、不要烤玉米」活動。

網友在現場準備百餘隻水煮玉米，強調紙菸燃燒產生有害化學物質及二手煙害的嚴重性。在現場力挺「納管加熱菸是依法行政」，他們在陳情布條上簽名，並在活動結束後將布條送給立委，希望他們不要和民意脫節。

百餘名網友高舉「火燒菸草能賣，水煮菸草不能賣，合理嗎？」「送你玉米咬一口，二手煙害被趕走」等標語，要求排審千萬不要拖、不要雙標，向立委嗆問：為何燃燒的菸草紙菸可以賣，水煮的菸草加熱菸不能賣？

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍也號召十餘位媽媽到立法院，向立委喊話「紙菸是真正危害青少年健康的殺手」！紐西蘭政府去年底啟動「2025年無菸行動計畫」，逐年調高吸菸法定年齡，14歲以下青少年即便長大也不能合法購買紙菸。

何若萍認為，如果能讓一個世代從未接觸紙菸，全面禁售紙菸就不再是不可能的任務；身為家長，不能把這一代的包袱留給下一代，現在就應該消除紙菸的危害。何若萍帶著媽媽們高喊「救救青少年、不要有紙菸」的口號，呼籲立委不要再用任何藉口拖延修法。

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