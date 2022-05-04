台中市東區東英里長林文仲擔任2屆里長，服務地方基層，日前宣布以無黨籍身份投入年底市議員選戰，適逢母親節將屆，4日揹起「傾聽民意」行動書包內裝康乃馨，除分送婆婆媽媽給予祝福，並喊出「照亮東南區每一里」口號，承諾為地方爭取福利及建設。

林文仲於今年3月底於東區十甲東路擴大成立服務處，不久即宣布以無黨籍投入市議員選舉，他認為，無黨才是台灣的最大黨，不會被黨意綁架，因此他決定以無黨無派的身分，和東、南區的民眾站在一起，努力讓東、南區「穩重」向前衝。

林文仲服務團隊，揹起「傾聽民意」行動書包，並當場分送康乃馨，並提出政見，都是他多年觀察里民生活環境的議題，例如，公園長者可使用的三輪式腳踏車、健身設施、友善年長者的停車空間、運動設施多元化等，為市民的福利、參選到底。

林文仲指出，他擔任里長多年來，不少地方鄉親都很擔心，東、南區的發展是不是遠低於台中整體向上的力量？他認為，1位好的民意代表不應該因為「久任的包袱」，逐漸失去為民喉舌的力量，也因此，來自基層的他，深知民眾的需求，要「照亮東南區每一里」贏回東、南區建設的榮耀。