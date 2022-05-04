台新銀行魏姓前主管去年傳出與多名女子發生桃色糾紛，事後有人蛋洗總行，散布魏與4名女性行員約會及性愛照，散發傳單諷刺魏男「栽培出金融業最強時間管理大師」，散發傳單的書姓、呂姓、林姓3名男子，因拒不透露幕後主使者，台北地檢署4日依妨害名譽罪起訴3人。

去年台新銀行魏姓主管爆出與多名女性行員桃色糾紛，去年4月底台新銀行有2家分行遭人蛋洗，散布魏與4名女性行員約會及性愛照，散發傳單諷刺魏男「栽培出金融業最強時間管理大師」，引發金融圈議論，台新金將魏男調離現職，事後魏自行離職。

台新金當時發出聲明，強調長期以來對員工皆有明確的工作行為準則及規範，對於主管更有高道德標準的要求。有關民眾反映魏姓處級主管與同仁涉有不正常男女關係一事，已將該名魏姓主管調離現職，並就相關內容進行查察，如查證屬實，將依相關規定懲處，絕不寬貸。

據指出，台新金事後對於蛋洗銀行鬧事的人提告毀損罪，卻因委任告訴程序不合法，被檢察官簽結。

至於到銀行散發傳單的書姓、呂姓、林姓3名男子，檢方調查時，3人坦承散發傳單，但拒不透露幕後主使者，檢方今依妨害名譽罪起訴3人。