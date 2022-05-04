全球經濟受美陸競合與疫情衝擊，陸委會今天表示，2022年中國大陸經濟面臨三重壓力，造成台商在大陸投資經營的不確定性及風險增加。僑委會也表示，台商除回流台灣，已加快對美國及東協投資布局。在產業鏈縮短下，台灣企業更注重生產基地所位於的當地市場，拓展海外通路的重要性顯著提升。

立法院外交及國防委員會今天邀吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺、陸委會副主委李麗珍等人就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」為題提出專案報告並備質詢。

陸委會副主委李麗珍在書面報告中指出，2022年中國大陸經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，第1季經濟成長率僅 4.8％。受到疫情防控、美中競爭、俄烏戰爭、經濟監管政策等因素影響，造成台商在中國大陸投資經營的不確定性及風險增加。

僑委會委員長童振源則在報告中指出，美中 競合，開啟海外僑台商與台灣產業共同發展的新契機，過往中國經濟崛起形成的紅色供應鏈，造成台商要打入中國市場很多政治風險與貿易障礙。

但他說，隨著各國對中國警戒與防範顯著提高，美中貿易衝突迭起，全球供應鏈重組，新冠肺炎（COVID-19）更全面衝擊既有經貿格局及經濟發展模式，加以日前中國拉閘限電，全球原物料價格快速上漲，更加速跨國企業重組產業供應鏈以取代原本向中國傾斜的國際分工型態，轉由增加其他新興市場投資；相關技術、人才重新洗牌，新興產業需求應運而生。

童振源指出，海外及中國大陸台商於此後疫情時代，亟思調整原先布局，除回流台灣及轉移至東南亞外，也持續尋找其他更具利基之地區。在此情勢下，在中國投資設廠的台商企業可能回流台灣，抑或為了分散風險而將生產基地轉往東南亞地區等新興市場國家。

他引用經濟部統計，投資台灣三大方案108 年至110年吸引1144家企業投資逾新台幣1兆6千億元，其中台商回流投資逾1兆元，三大方案將延長3年，加碼優惠貸款額度4300億元，預計將帶動企業投資台灣9千億元。

同時，台商也加快對美國及東協國家投資布局，100年對美國投資金額占對外投資總額比重僅4％，109年大幅增加至23.7％；100年對東協投資占比為6.2％，109年大幅增加至15％；另一方面，100年對中國投資占比高達79.5％，109年已大幅減少至33.3％，降低對中國市場的依賴。

童振源認為，在產業鏈縮短的情況下，台企業將更注重生產基地所位於的當地市場，拓展海外通路的重要性顯著提升。中國大陸台商若能與具有地緣、產業基礎與人脈資源的海外僑台商企業合作，必能共創藍海市場。