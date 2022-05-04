依據美國聯準會（Fed）2022年3月會議紀錄釋出與會官員對升息、縮表的看法，官員們預估聯準會將最早於5月啟動縮表，以冷卻40年來最熱通膨。此外，聯準會3月最終決議升息1碼，但依據芝加哥商品交易所(CME)聯邦基金利率期貨報價，目前市場預期聯準會5月及6月都將再升息2碼。

台新銀行積極反應國際市場動態，再度於聯準會開會決議前，推出利率加碼版的「階GO利II外幣定存專案」，美元最高階年息一舉來到3.1%！華南銀行針對中小企業及個人戶客群，推出「6個月期年息1.15%、1年期年息1.35%的限時限量美元優利定存專案。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原指出，大多數銀行的專案，通常會等到聯準會升息決議公布後再推出新專案，台新銀行為了回饋客戶，讓民眾可以明顯感受到升息後的利率，將原先預計進行至5月底的「階GO利外幣定存專案」，提前於4月底前截止；並於5月領先市場推出升息版的「階GO利II外幣定存專案」。此次除了美元及人民幣，加碼推出睽違已久的澳幣，提供民眾更多元的貨幣選擇，而且承作門檻依舊親民，只要原幣(美元、澳幣、人民幣)1仟元(含)以上即可申辦，專案一樣提供「階梯式」優惠利率。以美元單筆承作10萬元為例，存滿3個月平均優惠年息可達1.6%(第1個月年息0.8%、第2個月年息0.9%、第3個月年息3.1%)；而6個月期的美元專案一樣極具吸引力，美元1仟元(含)以上即可承作，存滿6個月平均優惠年息可達1.7%(第1~2個月年息1.2%、第3~4個月年息1.9%、第5~6個月年息2.0%)。

華南銀行針對中小企業及個人戶客群，推出「6個月期年息1.15%、1年期年息1.35%的限時限量美元優利定存專案」，不需要搭配理財產品，只要是個人戶或中小企業以新台幣結購美元存款，單筆最低承作金額自5仟美元起，即可享有6個月期年息1.15%、1年期年息1.35%的優惠美元定存利率，不限承作筆數，換匯享優利，專案活動期間自即日起至111年6月30日或額滿即提前截止。