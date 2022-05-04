受惠國內營建需求仍強，且鋼價仍維持高檔，法人預估，2022年豐興(2015)營收為398.35億元，年增3.84%，稅後EPS 6.11元。觀察近期海外鋼鐵價格已經轉弱下跌，廢鋼報價同步下滑不利後續鋼鐵報價上漲。考量2022年獲利可能下滑，且今年下半年的利差預期將低於上半年，因此投顧法人維持豐興的投資建議為中立。

外資、自營商已連日調節持股，豐興周三摔至今年以來新低點，終場收跌1.34%報81元。

豐興第一季雖因工作天數減少使營收略降，但在市場需求仍強下推動營收維持年成長，營收99.48億元，年增26%、季減9.01%。稅後EPS 1.51元，因成本上升過快使毛利率下降，獲利略低於預期。

展望第二季，雖進入下游營建業開工旺季，但預期鋼價將由高檔轉弱，且下游已備有一定量的存貨因此營收再成長的空間不大。法人預估，第二季營收99.65億元，年增1.54%、季增0.17%，稅後EPS 1.58元。

國際廢鋼價格在俄烏戰爭開打之後，因市場預期鋼鐵需求增加但供給減少，同步推升鋼價及廢鋼價格，廢鋼價格最高突破每公噸600多美元，但以5月最新的報價來看，廢鋼價格已經回跌到每噸550美元左右，回落至接近俄烏開戰前的水準。觀察近期國際鋼鐵價格走勢，在歐洲及東南亞都出現鋼價高檔回落的現象。原因包括大陸疫情升溫造成封控，使得鋼鐵需求減弱，且俄羅斯鋼鐵雖然無法外銷歐洲，但大陸業者持續自俄羅斯進口低價的鋼胚。俄羅斯生產的鋼鐵並未完全自市場供給側消除，加上大陸疫情帶來鋼鐵需求的疑慮，鋼鐵價格又在歷史相對高檔，是近期廢鋼價格下滑的主要原因。