群光電能(6412)公佈第1季財報，單季稅後盈餘為7.57億元，年增30.7%，每股盈餘為1.93元，為歷年同期新高。

受惠於商用、電競筆電、伺服器和通訊電源產品之強勁需求，群光電能第1季合併營收為104.93億元，年增5.1%，優於預期，營業毛利達17.42億元，年增5.8%，單季合併毛利率為16.6%，年增0.1個百分點，營業淨利達9.08億元，年增17.5%，營業利益率達8.7%，年增1個百分點，淨利率達7.2%，年增1.4個百分點，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為7.57億元，年增30.7%，每股盈餘為1.93元，年增29.5%，ROE則高達28.6%，合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益淨利率、淨利率及ROE等9項重要財務指標均創下同期歷史新高。

群光電能表示，第1季眾多產品中，電競筆電及伺服器電源的表現最為優異，營收年成長率均達5成以上，雖然受到大環境的諸多挑戰，但是公司自2020年第4季以來，營收已經連6季創下同期新高。

在獲利方面，群電表示，第1季成本壓力持續攀升，通膨惡化、俄烏戰爭、3月華南地區封控、以及缺料引發的高價調料需求，都推升了原物料、物流以及製造等相關成本；然而過去3年公司積極調整產品結構，在三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)中，高毛利的雲端智能應用營收在本季年增近4成，營收貢獻更首度達到總營收5成，整體產品組合已明顯更上一層樓，也帶動公司獲利率逆勢成長、三率三升，並創下歷年首季最佳營運表現。