華泰飯店集團「起家厝」、開業已50周年的華泰王子大飯店正式啟動資產活化計畫，據悉已送件申請都更改建。首階段由館內餐廳先起步，九華樓與驢子餐廳將營運至5月底，預計7月遷至台北「春大直」3樓重新迎賓，客房業務目前仍維持正常營運。

華泰大飯店前身為創辦人陳家的鐵工廠，因應產業變遷及政府措施改建為飯店，1972年2月開幕。1999年曾結盟時稱美麗殿的艾美酒店體系、更名為美麗殿華泰大飯店，惟1年後即提前解約，2001年加盟西武集團旗下王子飯店，更名為華泰王子大飯店營運至今。

華泰王子大飯店設有7種房型共220間客房，並以館內餐廳聞名市場，包括1樓的驢子餐廳及2樓的九華樓粵菜餐廳。此次配合集團營運計畫遷址，原址將營運至5月30日，預計7月遷址至台北大直商圈的「春大直」商場3樓，以嶄新面貌重新開幕迎賓。

華泰飯店集團近年穩步拓展營運版圖，2009年9月於台北小巨蛋商圈的南京東路開出精品旅店Hotel Quote闊旅館，並結盟忠泰建設興建與豪宅「忠泰華漾」共構的酒店式公寓「華泰瑞舍」，於2010年9月開幕迎賓。

華泰飯店集團2011年透過旗下華漾企業取得屏東林管處旗下「墾丁賓館」委外經營標案， 2012年10月以「華泰瑞苑」開幕迎賓，跨足高檔頂級休閒度假飯店市場，2015年9月再於東區頂好商圈開出精品飯店「賦樂旅居」（HOTEL PROVERBS Taipei）。

同時，華泰飯店集團跨足零售業，與國壽合作打造大型折扣名品購物城「華泰名品城」，於2015年底開幕。館外餐飲宴會事業華漾亦推出升級品牌「華漾DIM SIM」，目前設有華泰名品城、環球桃園A8及環球新北中和等3家店。

由於新冠肺炎疫情邊境管制，華泰飯店集團旗下量體較小的闊旅館、賦樂旅居，目前均轉型防疫旅館經營，華泰王子、華泰瑞舍及華泰瑞苑客房則維持一般營運。由於申請都更改建尚需時間審查，在時程尚未拍板情況下，華泰王子大飯店客房目前仍維持正常營運。