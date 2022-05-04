雲林縣前年起在斗南鎮、土庫鎮與金門酒廠契約試種釀酒高粱，出乎意料產量高於南部縣市，釀出來的酒品質也相當好，今年金酒再與雲林縣契作250公頃，各鄉鎮市都可申請，斗南鎮農會表示，雲林縣的土質、氣候、管理都很適合種高粱，金酒傾向本縣契作面積無上限。

土庫鎮農會去年在高鐵沿線農田試種高粱80公頃，雲林縣府為了鼓勵農民轉作此種節水作物，除了中央補助4.5萬元，縣府去年還加碼每公頃補助1至2萬元，今年轉作者縣府仍有加碼補助，但未來每年作滾動式檢討。

金酒今年號召適台灣各縣市合契種2000公頃，其中雲林縣配額250公頃，因雲林縣試種產量高、品質好，釀酒風味好，擔任召集窗口之一的斗南鎮農會表示，金酒對雲林縣種植面積不設上限，有願意種的農民都可申請。

農業處代理處長蔡耿宇表示，雲林縣試種時預估產量是每公頃3000公斤至4000公斤，實際平均產量達到5000公斤左右。

他說，此農委會今年試辦高粱保險，雲林縣理賠門檻因此也比其他縣市高，外縣市是每公頃低於3000公斤，雲林縣必須低於3600公斤。

蔡耿宇指出，種植高粱省工、省肥、省成本，可減緩地層下陷，適逢農委會推動休耕「4選3政策」上路，是很好的轉作選項，轉作高梁中央補助每公頃4萬5000元、雲林縣府加碼補助轉作第一期作高粱2萬元、第二期作1萬元。

蔡耿宇說，與金酒契作釀酒高梁是使用新品種「臺南7號」、「臺南8號」，以到廠價（運抵金門酒廠）每公斤21元採購，並提供2022至2024年的3年長期合約。

斗南鎮農會表示，日前舉行高梁契作說明會，許多鄉鎮市農友躍躍欲試，決定由各鄉鎮農會召募，推廣由斗南農會統一向金酒公司報名，報名期限5月底前。

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