中華民國肺動脈高血壓關心協會4日邀請病友分享個人故事，且由全國首創的肺動脈高壓大使「小綠人」大型玩偶代言，幫助病友及早發覺肺動脈高壓的警訊，進而就醫檢查治療。（中華民國肺動脈高血壓關心協會提供／洪浩軒高雄傳真）

新冠肺炎疫情時代，民眾過馬路時氣喘吁吁，甚至走不贏「小綠人」號誌，並不一定是戴口罩的自然反應，很可能是患有「心臟癌症」之稱的肺動脈高壓，容易因為肺動脈血管壓力過高，導致血液無法正常運送，引發心臟衰竭、猝死的風險大大提升，醫師建議若有相關症狀應及早就醫。

每年5月5日是「世界肺高壓日」，為了提升大眾和自體免疫疾病病友對於肺動脈高壓的認知，中華民國肺動脈高血壓關心協會4日邀請病友分享個人故事，且由全國首創的肺動脈高壓大使「小綠人」大型玩偶代言，幫助病友及早發覺肺動脈高壓的警訊，進而就醫檢查治療。

肺動脈高壓又稱「心臟癌症」，是心臟、肺臟及血管系統嚴重病變所致，存活率比大腸癌還低，肺動脈高壓成因多樣，除了原發性肺動脈高壓的致病機制尚未明確，部分肺動脈高壓是因其他疾病續發導致，包括自體免疫疾病、先天性心臟病、愛滋病、肝硬化等，不當使用特定藥物或毒物也可能引發肺動脈高壓。

高雄榮民總醫院肺高壓專業治療中心主任黃偉春指出，正常人的平均肺動脈壓為14 mmHg（毫米汞柱），一旦超過20毫米汞柱即為「肺動脈高壓」。肺動脈血管壓力過高，會造成供應血流至肺動脈的右心室更用力收縮，長期下來，右心室因負荷過量而逐漸擴大，後續導致心臟衰竭和猝死的風險也會隨之增加。

黃偉春表示，根據文獻報告顯示，一般人的行走的秒速約1.2公尺以上，交通部設計過馬路的「小綠人」號誌則是以更寬鬆的標準，僅以每秒0.8至1公尺設置，因此，正常情況下，民眾可以在時限內通過馬路，因此，若發現過馬路走輸小綠人時，或步行時感覺氣喘如牛，就需注意心肺功能問題，應及早就醫檢查。