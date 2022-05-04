南台中家扶中心目前寄養家庭數有51戶，寄養父母55歲以上占半數，照顧者與寄養童的年齡落差大，形成祖孫照顧模式，南台中家扶主任王金敦表示，歡迎年齡25歲以上；國中學歷以上；有固定收入；安全與足夠的家庭空間，邀請加入寄養家庭行列，5月21日將舉辦寄養招募說明會。

南台中家扶照顧的寄養童有百分之八十是6歲以下學齡前兒童，六成以上是特殊兒少，包括身心障礙、發展遲緩、學習／情緒障礙、過動疾患、生理缺陷等，目前寄養家庭數有51戶，寄養父母55歲以上占半數，照顧者與寄養童的年齡落差大，形成祖孫照顧模式，相當考驗寄養家庭的照顧能量，期待能有更多青壯年世代加入寄養家庭行列，讓寄養童與寄家手足相伴成長，家人合作，共享家的滋潤。

李善權與郭佩如夫妻，2005年開始擔任寄養家庭，當時兩位三十出頭，兩個孩子分別是三歲及一歲。佩如原本設定老二滿一歲後要回歸職場，後來決定自己帶小孩，並一起帶寄養童作公益，讓孩子們相互有伴成長。

他們第一個照顧的寄養童是2歲，剛好與自己孩子年齡相仿，孩子們可以玩在一起，也幫三人買一樣的衣服，出去就像一家人般。這位寄養童後來被收養，雖然離開寄家，在每年的母親節、父親節以及寄家家人生日時，孩子都會寫信或傳訊息祝福，把彼此放在心上。

李善權表示，自己孩子很小就一起和寄養童長大，一起外出旅遊上山下海，覺得就是一家人。少數時刻自己的孩子難免會有比較或是不愉快，他們都會耐心開導，請孩子設身處地著想，同理寄養童的背景和處境，互相包容。

「有些寄養童剛來到寄養家庭都不講話、很沮喪，一個禮拜後可以和大家玩得很開心，知道是我們給足了孩子安全感，給寄養童有家的感覺。」當他們的孩子逐漸長大，也成為爸媽照顧寄養童的小幫手，家人合作。

有時媽媽在處理家務或全家外出遊玩時，大學的哥哥和高三的姐姐也會幫忙照顧和安撫家中的弟弟妹妹，下課回家也會搶著跟年幼的弟弟妹妹玩，增加寄養童與人的互動能力，因為家中孩子對寄養童的接納和共同投入照顧，讓他們有更多力量為寄養童付出，至今投入寄養家庭服務17年，照顧過15名寄養童。

「小恐龍」是令他們印象深刻的孩子之一，會取名小恐龍，是因為這孩子就像顆不定時炸彈，情緒大起大落，換了許多寄養家庭都照顧不來，最後由他們接手。

小恐龍當時八歲，因為童年的創傷，會自殘、撞牆、長時間高音頻尖叫，多次讓鄰居及警察關切，有次晚間在家中小恐龍情緒上來，扯掉窗簾布，瘋狂對著窗口大聲尖叫，試圖自殘和攻擊人。

郭佩如奮力從後面抱住，一直說「你冷靜一下，我們很愛你，很在乎你。」花了一番功夫，小恐龍冷靜下來了，大人小孩都輪流給小恐龍一個抱抱，讓小恐龍知道有全家人一起愛他。

南台中家扶主任王金敦表示，寄養家庭常需因應孩子不同的狀況給予不同的協助，尤其寄養童多有身心創傷帶著複雜議題，青壯年寄養家庭的加入有必要性，透過家人合作，寄養童有寄家手足相伴成長，享受被愛的感覺。歡迎年齡25歲以上；國中學歷以上；有固定收入；安全與足夠的家庭空間，邀請加入寄養家庭行列，5月21日將舉辦寄養招募說明會。