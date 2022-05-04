警方將林男帶回派出所偵訊。（警方提供）

新北市蘆洲1名44歲林姓男子，昨（3）日前往民族路1家藥局要購買快篩試劑，但他領取號碼牌後就離開，直到傍晚5時許才返回藥局，被藥師告知試劑早已售罄後，竟然當場暴怒叫囂，還拍打藥局內的桌椅，使現場陳姓藥師感受遭到恐嚇，遂警方報案，警方於1個半小時內就通知陳男到案，依強制、恐嚇罪函送新北地檢偵辦。

因應疫情急速變化，中央流行疫情指揮中心宣布於111年4月28日起採用快篩實名制的政策，以身分證字號尾數進行分流，尾數單號可於週一、三、五購買，尾數雙號購買時間則是週二、四、六購買，週日開放全民皆可購買。林男昨天中午12時先到藥局領取號碼牌後便離去，帶試劑開賣後，藥局完全聯絡不上林男。

直到昨天下午5時許，林男才拿著號碼牌回到要局，向在場的陳姓藥師表示要購買快篩試劑，但陳姓藥師告知，快篩試劑早已售罄，林男不甘撲空，竟當場發怒對藥師叫囂，質疑「為什麼我拿了號碼牌卻買不到？」，隨後又拍打藥局內的桌子、腳踹椅子後，帶著號碼牌離開藥局。

事後陳姓藥師感受遭到恐嚇，向警方報案，警方循線調閱監視器，發現林男進入一處社區，立即展開地毯式清查，最後在1個半小時內查出林男身份及住址，並通知他到案，訊後依相關指證，以強制、恐嚇等罪嫌函送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，疫情雖然嚴峻，但警方維護治安的決心絕不容挑戰，也希望國人能彼此配合體諒，遇有糾紛或不法情事，請立即連繫警方，由警方協助處理，避免背負前科後悔終身，疫情期間請各位民眾注意落實戴口罩、實聯制、勤洗手，保護自己也保護他人。