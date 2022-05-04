1劑100元的快篩實名制被許多民眾認為仍太過昂貴，更有不少人實際查詢國外的快篩試劑價格打臉指揮中心，指揮中心則表示快篩實名制販售的是羅氏快篩及亞培快篩，並附上價格比對表，強調同款試劑國外都賣得比台灣貴。不過國民黨台北市議員徐巧芯卻對1事感到好奇，一查下去才發現不得了。

徐巧芯今（4）日在臉書表示，民進黨稱網友查國外快篩很便宜是「假訊息」，因為衛福部提供的是「羅氏」跟「亞培」的快篩，與國外便宜快篩的品牌不同，讓她突然感到好奇，質疑「這兩件藥廠快篩試劑的『代理商』、『經銷商』的來頭是什麼？是不是又跟福又達、保吉生一樣，要有關係，才能沒關係？」

徐巧芯指出，經自己的查詢，羅氏快篩試劑的包裝上顯示其經銷商為「牛耳國際生技股份有限公司」，而這間公司的代理人為蔡朝正，正好是民進黨前立委蔡煌瑯的哥哥，且該公司的基金會法人代表正是蔡煌瑯本人。

徐巧芯還發現，過去蔡煌瑯選舉時，現任衛福部長、指揮中心指揮官陳時中就曾到場力挺，讓她忍不住問「有沒有關於『生技業』的八卦？」