日本28歲人氣男星成田凌，是演藝圈中著名的「女神發電機」，不僅曾與廣瀨鈴、戶田惠梨香等人氣女星傳出緋聞，近日又遭媒體爆出熱戀22歲嫩模川津明日香， 甚至被拍到進出女方家，但他卻斷然否認更直呼「不認識她」，但隨後竟遭到自己經紀公司打臉，還被挖出過去超渣行為，讓網友相當傻眼。

根據日本媒體《週刊文春》報導，擁有甜美臉蛋、渾圓大眼的川津明日香是時尚雜誌《Seventeen》專屬模特兒，隨著人氣逐漸攀升，她也跨界演藝圈正式出道，近日更受邀擔任特攝劇《假面騎士聖刃》的女主角，以新人之姿逐漸受到矚目。知情人士透露，川津明日香在2020年認識成田凌後，男方就展開熱情追求，即使她曾因電影工作拒絕對方，成田凌仍然不放棄，直到今年2月初兩人才正式交往，之後便經常可以看到成田凌進出川津明日香所住的高級公寓，也曾被拍到女方在男方家連續過夜，白天出門工作的畫面。

對此，成田凌被記者當面詢問緋聞是否屬實時，他竟斷然回答「沒有」，甚至強調「不記得她，也不認識」，即使拿著女方出入他家的照片，他仍否認表示「沒有，我不知道」，之後他所屬的經紀公司則回應「私事交由本人處理，有聽說兩人很親近」打臉成田凌的說法，川津明日香經紀公司則一樣回覆「私事交由本人處理」。

然而花邊新聞無數的成田凌，過去也曾遭到一名20多歲女子的匿名爆料，指稱成田凌的家中會為來過夜的女性準備大量的牙刷。另外，根據《女性自身》報導，成田凌過去和戶田惠梨香開車出遊時，曾與跟拍的狗仔發生擦撞，但警方到場後只有戶田惠梨香下車說明，他則始終躲在車子裡不願出來，令狗仔印象深刻。如今他面對緋聞的處理態度一樣消極，使推特出現熱門關鍵字「成田凌 渣男」，部分網友更替女方感到不值，但也有一派網友認為，這很有可能是雙方溝通過的處理方式。