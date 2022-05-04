檢調接獲檢舉，指新光人壽沈姓業務員，勾結高姓阿姨「賣保險、真詐財」，佯稱繳費6年加計紅利回本，保單效期猶在，以老鼠會手法販賣終身壽險金額上億元；台北地檢署3日指揮調查局約談沈、高2人，檢方訊後4日凌晨諭令沈40萬元交保，高女50萬元交保。

調查局接獲檢舉，指沈、高自2013年起以新光人壽業務員名義，招攬親友賣保險，誆稱只要一次繳交100萬元終身壽險保費，每年可退佣20萬元，可連退6年，6年後共計退佣為120萬元，獲取高利，吸引20多人洽購100多份保單，金額超過1億元。

調查局懷疑，沈、高2人是以老鼠會手法招攬業務，以新收保戶的保費給付舊保戶的紅利「以新還舊」。被害人向壽險公司檢舉，壽保公司同意解約，並償還被害保費後，向檢調提告。

北檢昨指揮調查局搜索約談沈、高2人到案，並傳訊10多名被害人及壽險人員查證，將沈、高2人列為詐欺、背信罪被告，訊後4日凌晨諭令2人交保。