莫斯科紅場進行5月9日「勝利日」（Victory Day）閱兵儀式彩排。

美國及西方官員警告，俄羅斯可能在5月9日「勝利日」（Victory Day）當天正式對烏克蘭宣戰，除了宣戰，普丁也可能下達動員令，不過專家評論這是「非常冒險的決定」，因為可能會進一步影響已經搖搖欲墜的俄羅斯經濟。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，即便外界多認定俄羅斯已在2月24日對烏克蘭開戰，不過普丁仍堅持他是對烏克蘭進行「特別軍事行動」，美國及西方官員認為，這套措詞可能在9日變調，普丁有可能在具有象徵意義的勝利日當天對烏克蘭正式宣戰，為後續行動鋪平道路。

為何普丁可能選在5月9日對烏正式宣戰？勝利日是為了紀念蘇聯在1945年擊敗納粹德國，當天莫斯科會進行盛大閱兵儀式。倫敦皇家國際事務研究所（Chatham House）俄羅斯-歐亞計畫（Russia-Eurasia Programme）主持人尼克希（James Nixey）表示，5月9日是為了向百姓炫耀、恫嚇反對派、以及取悅當政者。

長久以來西方官員就深信普丁會利用這天的象徵意義及宣傳價值來宣布在烏克蘭的軍事成就或敵對升級，又或者兩者都是，因為普丁對象徵性有非常敏銳的觀察力。值得一提的是，普丁選在2月24日對烏克蘭發動特別軍事行動也不是沒有原因，前一天正好是俄羅斯的重要軍事節日－「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）。

俄羅斯裝甲車在莫斯科街頭為5月9日「勝利日」（Victory Day）閱兵儀式進行彩排。（圖／路透社）

國際危機組織（International Crisis Group）高級分析師伊格納托夫（Oleg Ignatov）說，事實上在9日這天，普丁有許多選擇，正式宣戰是最強硬的情況。

除了宣戰，普丁也可能下達動員令，正式開始全面或部分軍事動員，這代表俄羅斯可以擴大徵召在部隊中服役的士兵或召集預備役。

伊格納托夫說，這項命令等於徹底改變了克里姆林宮的敘述，迫使普丁承認入侵烏克蘭並未按照計畫進行，「這是非常冒險的的決定」，他說全面動員將會破壞已經陷入困境的俄羅斯經濟，另一方面也可能削弱普丁在國內的支持，雖然部分俄羅斯人支持入侵烏克蘭，但他們並不想親自打仗，「如果他們宣布全面動員，部分人士不會喜歡的。」

俄羅斯部隊在莫斯科街頭為5月9日「勝利日」（Victory Day）閱兵儀式進行彩排。（圖／路透社）

伊格納托夫說，普丁也可能在不正式對烏克蘭宣戰的狀態下下達動員令，或者實施戒嚴、暫停選舉、集中權力、限制男性出國等，他說最後一項措施也不會受到歡迎。

如果普丁沒有宣戰，伊格納托夫說他可能在9日當天宣布併吞烏東盧甘斯克（Luhansk）及頓內茨克（Donetsk）2個分離區，或者宣布完全控制馬立波（Mariupol）。他說普丁會藉機宣布俄軍在烏克蘭取得了一些勝利，利用這一天來鞏固自己的支持。