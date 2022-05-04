斥資逾1500萬元的台南柳營火車站前轉乘改善工程，4日舉行開工典禮。（張毓翎攝）

斥資逾1500萬元的台南柳營火車站前轉乘改善工程，將重塑站前廣場，新闢公車迴轉道、風雨走廊等，4日舉行開工典禮，台南市長黃偉哲、公路總局嘉義區監理所長黃萬益等人蒞臨參加，黃偉哲表示，柳營站每天大概有2000人進出，這項工程明年第一季完工後，能提供鄉親更舒適的乘車環境。

台南市政府交通局長王銘德表示，台南共有17個火車站，而各站均有大台南公車路網銜接，形成完善便捷的公共運輸服務，因此站前的轉乘環境很重要，目前已完成8個站前轉乘工程。

王銘德說，柳營火車站有每日超過100條公車班次行經，但現在的站前廣場未有完整規畫，以致公車無法駛入，只能在外圍中山西路上設站牌，旅客須步行近500公尺才能轉搭公車，改善站前交通動線及轉乘接駁設施刻不容緩。

柳營火車站前轉乘改善工程總經費1575萬元，市府獲中央補助1419萬元經費，這次工程新建公車迴轉道，未來公車能直接停等在火車站前，另也規畫建置2席大客車停車位、16席汽車停車位和110席機車停車位等。

黃偉哲說，感謝交通部的幫忙，挹注經費讓柳營站前廣場更優化，像即將新闢的公車迴轉道，上面有遮雨棚，讓讓民眾不用淋到雨，下火車後就可以走到公車接駁轉運點搭公車，增加通勤的便利。