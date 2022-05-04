台灣宅配通新店站前陳姓經理因超時加班，開車支援送貨，還被從新北淡水站遠調至新店站，導致長時間過勞，4年前在上班途中心臟病發猝死。原本陳妻向宅配通提告求償642萬餘元，台北地院認為陳男猝死與超時工作疲勞累積、頻繁調動心理壓力有關，但陳男本身也有高血壓和菸癮的問題，判決宅配通應賠償陳妻及子女354萬餘元。可上訴。

陳妻主張，陳男2006年進入公司工作，從基層司機幹起，一路升任組長、專員，2016年調升為淡水站經理。後來因司機離職潮，陳男需支援開車送貨，還要處理貨物事故和客訴，每天7時上班、晚上11時才回家，但公司都不願派員支援。

後來陳男後因送貨遲延被降調士林站經理，又遇上同站司機偷錢，再度被降調為北投站專員，還要到遠離住家的新店站支援，造成他身心壓力極大，2018年8月1日不幸於上班途中心臟病發猝死，因此向宅配通求償喪葬及職災死亡補償費、子女撫養費、精神慰撫金共642萬餘元。

法官依據陳男生前出勤打卡紀錄，換算出他每月平均加班時數高達59小時，遠遠超過標準加班時數45小時。而陳男短期內因懲處、頻繁調動，不僅休息、睡眠時間被壓縮，還要熟悉新的工作環境和人際關係，精神負荷不小，長時間確實會加重身體負擔，認定他猝死與上述原因有因果關係。但陳男本身有高血壓病史，每天也抽超過20支菸，菸齡長達25年，同樣要為自己心臟病發負部分責任，最後判決宅配通應負擔6成責任，賠償353萬多元。