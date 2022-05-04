片中許瑋甯被家暴，帶著逼真的眼睛瘀血傷妝演出。（華映提供）

跨國合作的懸疑驚悚電影《詭棋》由香港新銳導演胡樂筠執導，找來許瑋甯參與演出。胡樂筠看過許瑋甯以往的作品，覺得她美麗又深具演技實力，特別邀請她飾演片中關鍵角色，當她化上受到阻咒的鬼妝，靠幾個眼神和動作就演繹出極度恐怖的氣氛，連國際工作團隊都被嚇到，原以為她只是個美女，看到她的演出後都大感驚艷。

胡樂筠表示許瑋甯演出的角色很複雜，與老公相愛相殺，對外是一對光鮮亮麗的年輕夫妻，但在家中慘被家暴，身上常傷痕累累，最後受到靈異棋盤「解憂棋」的詭異阻咒影響，起了報復之心，讓她陷入似人又似鬼的恐怖狀態中，戲份不重卻很有發揮，許瑋甯也樂於接受挑戰，在冬天飛往奧地利，在零下低溫中進行拍攝。

《詭棋》中，許瑋甯與扮演老公的演員呂聿來兩人經常發生爭執並且動手，兩人為求真實的效果，大方接受彼此出力真打，還有一場兩人在湖邊拉扯的戲，許瑋甯不小心滑倒撞到頭，本來劇組想要安排她去醫院，但她檢查了一下自己的狀況，表示可以繼續拍攝，她說：「我真的沒事，湖邊真的超級冷，我身體還要躺在水中，趕快拍完才能趕快讓大家收工休息。」

許瑋甯在電影中除了化被家暴眼睛瘀血的傷妝演出，更因要演受到阻咒影響，而必需化上慘白面容的鬼妝，她一走出化妝室，便已經嚇到所有工作人員，混血的臉龐加上眼神，美麗又恐怖、效果十足，一開機，她幾個細微的動作，更是充滿恐怖氣氛。

有一幕許瑋甯必需在地上爬行，最後倒地並流下眼淚，她的詮釋，無論情感還是時間點都掌握的剛剛好，胡樂筠說：「那個眼淚的戲很短，但畫面很震撼，所有人都被她的演技嚇到。」還聽到國外工作人員事後都在討論讚美她的演技。電影13日上映。