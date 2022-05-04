今天在大聯盟場上天使以0：4不敵紅襪，此戰天使派出「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)先發投球，他維持前兩戰身手，主投7局被敲8安打(1轟)失3分，送出3次三振1次保送，自責分率2.63，雖然繳出優質先發，但天使打線一籌莫展，沒給予任何援助，讓他苦吞本季首敗，而日本好手大谷翔平此戰4打數僅1安打。

Rafael Devers - Boston Red Sox (4) pic.twitter.com/911fyirX7s — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) May 4, 2022

天使派出本季新加入的辛德加投球，他第4局失分，92.4 mph四縫線快速球被狄弗斯(Rafael Devers)咬中，這發陽春炮飛向中外野，之後他又接連投出4壞保送、被安打，E.赫南德茲(Enrique Hernandez)敲出滾地球送隊友回本壘追加分數，好在辛德加穩住局勢沒再丟分，得以繼續上場投球，但撐到第7局以相近模式再丟1分，天使以0：3落後。

Two straight games with a homer for J.D. Martinez 😤 pic.twitter.com/i18IqIgTcT — Locked On Red Sox (@LO_RedSox) May 4, 2022

第8局天使換上艾爾維斯(Elvis Peguero)，先解決1人後遭馬丁尼茲(J.D. Martinez)炮火襲擊，88.9 mph滑球被逮個正著形成陽春炮，艾爾維斯的自責分率因此升到9.00，而到最後天使打線仍靜悄悄，讓投滿7局的辛德加吞下敗投，紅襪先發華卡(Michael Wacha)僅投5.2局就輕鬆斬獲勝投，和辛德加形成對比，本季他已拿下3勝0敗的佳績。

2022年5月4日 大谷翔平 第4打席 空振り三振

打球速度MPH 打球角度°飛距離ft

1 4-Seam Ball

2 4-Seam Ball

3 4-Seam Called Strike

4 4-Seam Foul

5 Splitter Swinging Strike

1球目画面が切り替わらなかった



Hirokazu Sawamura

Max97.5 Min95.4 Avg96.3 Yr-Avg94.9

球速が格段に上がっている pic.twitter.com/PzjOSHDcVo — Ozzy_Days (@Jiji_Days) May 4, 2022

除華卡之外，紅襪後面3名投手也表現出色，戴克曼(Jake Diekman)投1.1局無失分，有1次保送，貝瑞瑟(Ryan Brasier)投1局飆2K無失分，最後紅襪派出日本投手澤村拓一關門，他也繳出1局1K無失分表現，尤其在最後出局數剛好對上同胞大谷，與對方糾纏到2好2壞，用91.5 mph指叉球讓大谷揮棒落空，成功拿下比賽。