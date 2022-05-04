卓蘭鎮內灣社區活動中心懸隔23年後終獲重建，將落腳中央伯公廟旁空地。（謝明俊攝）

卓蘭鎮內灣社區是重要的葡萄、楊桃產地。（謝明俊攝）

卓蘭鎮內灣社區是重要的葡萄、楊桃產地。（謝明俊攝）

卓蘭鎮內灣社區活動中心新建預定地原種有老楊桃樹業已砍除。（謝明俊攝）

苗124甲卓蘭鎮內灣社區活動中心新建預定地原為農水署水利用地。（謝明俊攝）

卓蘭鎮生產葡萄最重要的內灣社區，社區活動中心在921地震中震垮，接下來的23年間，內灣里一直都沒有自己的活動中心可用，內灣社區發展協會理事長劉文彬去年上任後，四處奔走覓地重建，在立委賴香伶等人的積極協調下，農委會農水署台中管理處同意撥用中央伯公廟旁用地，成功跨出內灣活動中心重建的第1步。

卓蘭鎮內灣社區位在卓蘭鎮的東南隅，因緊鄰大安溪畔，大安溪河道在此成90度大轉彎，因而得名，是一個非常優靜美麗的村落。社區內居民多以務農維生，種植楊桃、葡萄、高接梨、柑橘等水果為主，卓蘭鎮的楊桃、葡萄等2種水果聞名全台，最主要的產區就在內灣社區，四處都可見到葡萄園及老楊桃樹，每年夏冬各產1季，旅遊行經苗140線卓蘭大峽谷入口處的遊客，都可在路旁見到販賣葡萄、楊桃的攤販，全都是當地生產當季新鮮水果。

921大地震，卓蘭與東勢重災區，僅隔著一條大安溪，震力在內灣社區頂起一條長壠，舊的內灣活動中心正好就位在地震隆起處，整棟建物當場被震垮，巨大地震力量還造成大安溪河床陷落，形成著名的卓蘭大峽谷奇景。

接下來的23年，內灣社區一直因為找不到合適地點重建活動中心，社區需要辦活動時，只能向在地廟宇借用場地，里民時有怨言，但都無法解決。

在地的內灣社區發展協會理事長劉文彬，去年當選上任後，一直積極設法解決里民心中遺憾，他向地政事務所調集相關地政資料，尋找合適地點，最後發現社區中央伯公廟旁的一處農水署水利用地相當合適，但因屬水利用地，需取得農水署同意，於是經由出身苗栗縣三義的民眾黨不分區立委賴香伶居中協調，最終由農水署同意有償撥用，土地價金約需1百萬元。

另外，由於該筆土地上有在地農民長期種植楊桃，劉文彬花了2個多月時間耐心溝通勸說，才讓農戶同意遷離，新活動中心用地問題終獲解決，消息傳出後，地方人士歡欣鼓舞，並在上個月底辦理了象徵性的動土典禮，曾參與協調的卓蘭鎮在地縣議員楊恭林、通霄鎮代傅郁揚等人士都到場祝賀，目前只待縣府及卓蘭鎮公所合力籌措經費到位後，即可正式開工興建。