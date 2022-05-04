由政治大學不動產研究中心與內政部地政司共同舉辦的「健全不動產交易制度研討會」，邀請到內政部政務次長花敬群、國立政治大學副校長趙怡、永慶房產集團董事長孫慶餘到場致詞，多位產官學專業人士也對不動產交易制度發表專業看法與建議。

產官學攜手帶動消費者覺醒

內政部政務次長花敬群致詞時提到，不動產政策若是完善，國家的問題就少一半！感謝與會的學者和業者，一起協助產業和制度向上提升。幾十年來，台灣不動產政策從國家治理的觀點，逐步轉移到關心市場、關心人民的角度，值得高興。但要持續完善不動產政策，有賴學界、業界，攜手與政府合作，才能面面兼顧，創造健全完善的不動產交易市場。

國立政治大學副校長趙怡則分享，身為地政專業執牛耳者，政治大學有推動台灣不動產業進步的責任。政治大學不動產研究中心除了以商業的角度分析不動產，還要引入其他學術角度，全面關懷不動產環境與政策，以促進居住正義，更要成為引領不動產產業和政策創新的學術基地。

趙怡副校長也特別感謝花敬群政務次長和孫慶餘董事長跟政大攜手，為台灣的不動產政策的各項議題而努力。

誠實才是王道 集團突破1400店

永慶房產集團董事長孫慶餘也在致詞時感謝，所有在不動產議題和政策上努力的政府官員和專家學者，台灣的不動產交易環境逐步改善，消費者得以接觸到透明的房市資訊，民眾也因此覺醒，紛紛選擇誠實提供透明資訊的房仲業者，也帶動整體不動產產業向上提升、提供誠實透明服務。從業40多年，近年兩件事情，讓他跌破眼鏡，也顯示「誠實房仲」時代已經來臨。

2019年7月「實價登錄」修法受阻，許多業者反對「將成交行情公開到門牌」。永慶房屋決定以身作則，率先於同年8月推出「實價登錄3.0」服務，全面公開成交行情至門牌。而且出乎意料的是，集團旗下加盟店東得知後，紛紛主動要求加入。於是一年內、也就是2020年6月全集團落實提供「實價登錄3.0－全面公開成交行情至門牌」服務，除了門市、網站上也提供免費查詢。

2021年7月，永慶房產集團推出全新加盟品牌「永義房屋」，上市不到10個月就簽了100家店，則是另一個實例。過去市場上，全新品牌的理念要獲得消費者肯定，並達到100家店規模，往往需要7至8年時間。孫慶餘董事長表示，消費者認同「先誠實再成交」才是成功關鍵！唯有消費者認同、企業才會有業績、才能持續開店擴大規模。

永慶房產集團董事長孫慶餘呼籲，面對誠實房仲時代來臨，唯有誠實價值才能獲得消費者肯定！（永慶房產集團提供）

誠實理念成就「房仲第一品牌」

台灣市場上依舊有黑心房仲透過操弄行情，炒作房價，賺取不正當利益，讓消費者苦不堪言。孫慶餘董事長強調，作為居間代理的房仲業者，一定要公平、公正、公開，為消費者打造一個公平交易的平台，保障消費者權益。2007年永慶就已全面公開成交行情資訊，比政府實施「實價登錄1.0」早6年。之後即使遇上2008年金融海嘯衝擊、房市交易量縮，獲得消費者認同的永慶，持續吸引許多志同道合的業者加入永慶，讓集團穩定擴大。

永慶房產集團更持續優化誠實服務。2017年永慶宣示「先誠實再成交」、2019永慶房屋推出「實價登錄3.0」服務、2020年全集團落實「實價登錄3.0」後，更獲得消費者很大的迴響和認同，集團因此飛速成長，也證明「公開透明」是消費者要的。如今永慶房產集團總店數已突破1400店，總人數超過2.2萬人，穩坐店數市占第一，成為台灣房仲第一品牌。

孫慶餘董事長表示，永慶當年以「誠實」起家的一滴清流，如今已成為業界主流。未來，永慶將持續秉持「先誠實再成交」理念，持續做產業的良心，為保障消費權益、帶動產業提升、促進居住正義而努力。