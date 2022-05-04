日系外資針對宏達電(2498)出具最新研究報告，儘管宏達電第一季營運數字持續低迷，但宏達電仍為VR話題炒作中的受益者，且宏達電持續透過發展元宇宙改善狀況，將宏達電評等由賣出調升到持有、目標價由30元調升到45元。

日系外資表示，宏達電第一季業績疲軟確立先前對其盈利復甦可見性的擔憂，只是，目前隨著其股價由年初至今修正達40%，故預估其大部分負面因素已被考慮在內，且宏達電持續透過發展元宇宙改善狀況，儘管後續依舊有虧損風險，但該趨勢是積極的，故將宏達電評等由賣出調升到持有、目標價由30元調升到45元。

宏達電首季營業收入為11億元，營業毛利率由上一季33.7%上升至37.8%，增加4.1個百分點，營業淨損為10.4億元，營業利益率為-94.6%，歸屬於母公司業主淨損為7.6億元，每股虧損為0.92元。

日系外資表示，宏達電第一季營運表現疲軟符合預期，營收衰減主要是因為規模小，但毛利率來到了37.8%，高於去年第四季的33.7%和去年同期的29%，原因是更好的產品組合。

展望第二季，日系外資表示，宏達電恐依舊艱難，元宇宙眼鏡VIVE Flow的銷售額去年第四季到今年第一季初加速後趨於平淡，有鑑於不冷不熱VIVE Flow的出貨量和新智慧手機發布延遲，預計宏達電在第二季將繼續虧損，每股虧損落在0.8元。

日系外資表示，宏達電為VR話題炒作中的受益者，但產品也需要具吸引力，宏達電以不斷完善的生態系統、更好的硬體設計等為主導內容產品，預計全球VR出貨量將在2022~2024年增長到1900~3600萬套，預計宏達電將通過多年的努力從VR趨勢中受益，並進入VR設備和生態系統，包括其新推出的平台(VIVERSE)，以及各項平台解決方案，即VIVE Arts、VIVE Sync、VIVEPORT等，但是，目前VIVE Flow的銷售量不大，且其產品價格也不具吸引力，出貨規模仍是其處於虧損的最重要因素。

總體而言，日系外資預計，宏達電的VR設備出貨持續上升，2022年到2024年將增長到550~850萬套。

另外，日系外資也提到，在元宇宙產業中，大陸的歌爾仍是行業首選。