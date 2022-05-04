本周《我們回家吧2》依照桑布伊隨性的性格，甩開劇本自然拍攝。（三立提供）

曾寶儀主持的三立都會台《我們回家吧2》，本周前往台東知本，造訪卑南族金曲歌手桑布伊的家鄉，在族裡被稱為傑出青年、開心果的桑布伊表示，「回到家鄉就是充電」，他熱情的帶領曾寶儀與製作團隊參觀卑南文物館及豐年祭的場域，晚上來設宴款待大夥，沒想到自攝影師喝醉後，整個團隊就ㄎㄧㄤ掉，最終執掌錄影的人竟是曾寶儀的梳化造型師。

在桑布伊的帶領下，曾寶儀不僅參觀卑南文物館及豐年祭的場域，還前往桑布伊學生時期最愛去，同時也是他音樂啟蒙的地方，桑布伊的音樂有許多關懷土地的議題，他說：「原住民沒有文字，用雕刻、畫作、織布及音樂記錄歷史，所以每天唱歌要把歷史留下來，這就是音樂為什麼這麼重要。」提到過世10年的父親，桑布伊感謝爸爸嚴厲的教導，像平時沒跟長輩打招呼都不行，爸爸在世前最常灌輸他「被人需要是非常幸福的事」，這就是他為什麼願意不斷的為部落付出，難怪好友會說桑布伊是正義的化身，不做作會拿捏分寸。

曾寶儀透露自10年前開始，她在台東結交了不少朋友，每年都會到台東旅遊，台東人也都把她當家人，這次訪問最讓她感動的就是桑布伊所說的，「只要愛台灣這塊土地，就是台灣原住民」。這次在台東，曾寶儀也嘗試不同的原住民生活體驗，像「阿粨」，就是用月桃葉包的粽子，也學習木雕、體驗部落烤肉吃到飽等，新奇的體驗讓她興奮地一直大叫。

因為隨性自然的桑布伊與以往的嘉賓不同，所以本集內容就更隨性，製作單位也嘗試甩開腳本，讓桑布伊主導節目走向，想要帶主持人幹嘛就幹嘛，像是早上錄影一開始，主角桑布伊就因為忙於農活消失在鏡頭前，還交代工作人員可以先吃早餐也沒關係，整趟旅程就像放假時到朋友家裡玩一樣隨意。

有趣的是，桑布伊特別安排晚餐吃烤肉，沒想到從攝影師喝醉之後，整個團隊就ㄎㄧㄤ掉，有些畫面因為攝影師醉倒就由製作人接手拍攝，到最後所有人都圍圈跳舞，畫面就由曾寶儀的梳化代為拍攝，大家笑說畫質很悲劇，但是拍下非常真實歡樂的當下。本趟旅程最難得的是到知本溼地拍攝，那塊濕地就是桑布伊金曲獎領獎時講的土地正義那件事，多年來部落一直在和台東縣政府協調，希望不要在他們的傳統領域蓋光電，就在拍攝的那天去濕地的路上，剛好接到通知這個計畫要暫停，所以桑布伊說那是被祝福的一天。 《我們回家吧2》每周四中午12點在MyVideo、每周四晚間10點在三立都會台、每周日晚間10點在MOMO綜合台出、每周五在華藝MBC綜合台（MOD頻道）播出。