東區指標性創意中國風餐館「青樓」日前喬遷八德路新址，一如既往的美味及精心設計、兼具復古與現代、大氣恢弘的新址，打造松山區獨一無二的饕客新標的「青樓貳點零」，舊雨新知紛紛循香而來，更熱情推出「青樓」母親節限定感恩套餐。
母親節限定感恩套餐同賀開幕，由青樓主廚精選《感恩套餐》，定價2980元，適合4至5人用餐，5菜1湯1甜點，包含：林家祖傳原味香腸、蒜香脆皮雞（半隻）、無錫排骨或避風塘炒中卷 （2擇1）、一品海鮮豆腐煲或南洋咖哩牛腩煲（2擇1）、宮保櫻花蝦高麗菜、高麗人參燉雞湯以及青樓美點（奶皇包），一次嘗遍青樓特選招牌菜色，以及《寵愛套餐》，定價7980，適合6到8人用餐，10菜1湯1甜點，川味水煮牛、東坡肉、蒜香脆皮雞、清蒸海上鮮（龍虎斑）、雙味鴛鴦蝦球、星洲辣子軟殼蟹（大份）、一品海鮮豆腐煲、芙蓉大阪燒、金銀蛋莧菜、黑松露海鮮炒飯、高麗人參雞湯、奶黃流沙包，悠然時空間體驗沉浸式美味盛宴，表達最濃的情意。
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