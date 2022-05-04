排便不但是將身體不需要的廢物排出，也可以從排泄物的形狀看出身體是否健康。家庭醫學科醫師許書華和中醫師林芷瑜指出，正常的排泄物形狀應為長條形，如果太軟或太硬都是身體正在發出警訊，除此之外，排便的頻率會依體質狀況不同，每天都排便不一定就代表健康。

平時可以養成在固定時間上廁所的好習慣。(影片來源/Facebook/許書華醫師 陪妳寫日記)

許書華表示，糞便的形狀以西醫來說可以分為便祕型、正常型和腹瀉型，便祕型的糞便較硬，因為水分吸收過多，所以會凹凸感較為明顯，或呈現羊屎狀；正常型則是長條狀，上面有時會有些許皺褶；腹瀉型的糞便多呈現為糊狀、水狀等較為鬆軟的型態，需注意腸道是否有感染的現象。

林芷瑜也透露，就中醫的觀點而言，太細的糞便可能是因為氣不足，且容易出現有便意但大不出來的狀況；羊屎狀糞便則可能因為生活壓力大、肝氣鬱結、貧血等，會有火氣大、口氣重與臉頰紅的問題，應避免上火的食物，例如辣的或炸的。

散狀糞便是因腸道濕熱造成，排泄物會有酸臭味，乳糖不耐症患者對乳製品呈現過敏反應時，也會出現這種狀態的排泄物；水瀉糞便可分為寒、熱、傷食、虛、鬱，最常見的是熱瀉，也就是吃壞肚子；另外飲食要節制，否則消化不良也會出現水瀉。

林芷瑜指出1天排便2、3次，或2、3天排便1次都算是正常範圍，而中醫認為最佳的排便時間為卯時（早上5點到7點），是大腸經最旺的時候，另外起床時喝一杯溫開水，也可以活絡腸道、促進排便。

對此許書華強調，並不是每天排便才代表健康，而是根據每個人的體質不同，會有不一樣的排便頻率，平時也可以從生活訓練開始，像是在固定時間蹲廁所，飲食方面多補充膳食纖維和水分，還要養成運動習慣；另外也能喝決明子茶或車前子茶，因為種子類富含油脂，能夠幫助潤腸。