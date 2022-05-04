Rakuten Girls「樂天女孩」前成員Mia，去年與閨蜜元元翻，元元指控Mia偷錢，Mia反控元元誹謗，另有16名網友質疑她言行，Mia認為遭網路霸凌，提告網友，但由於檢察官查出Mia的確在私人對話中為了偷錢等事情向元元致歉，認為元元發言內容並非毫無根據，去年不起訴元元，至於Mia另控告的16名網友，台北地檢署4日全部不起訴。

元元2020年在IG爆料指與Mia撕破臉，指控Mia會騙錢、不真誠，元元後來受採訪說，她和Mia去泰國玩時掉了2個總值超過12萬的錢包，事後卻在Mia家看到，監視器也曾拍到Mia偷錢。

Mia因此事離開Rakuten Girls，並控告元元妨害名譽，但檢察官根據元元提供的對話紀錄，認為Mia曾坦承偷竊並為此道歉，元元並非憑空杜撰，去年5月不起訴元元。

但Mia不堪遭到網路霸凌，提告16名網友，事後有部分網友致歉獲和解，檢察官調查後認為，Mia與元元均屬公眾人物，2人糾紛經媒體報導後，屬可受公評之事，網友提出相關意見，無法證明主觀上有貶損他人名譽的惡意，因此今天將16名網友不起訴處分。