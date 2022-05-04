【全程影音】上百網紅捲入假鞋風暴！ 葉元之替受害者發聲討公道｜中時新聞網

多名網紅開團購買名牌球鞋，卻爆出代理商凡斯科技有限公司提供假貨給消費者的爭議，新北市3名受害者日前在新北市議員葉元之陪同下指控業者賣山寨鞋，新北市法制局消費者保護官4月29日要求業者到市府說明案情，蘇姓負責人強調商品均為真品平行輸入，但有疑慮的消費者均可於球鞋出貨前或收貨7日內請求退貨。

消保官表示，廠商透過網紅以及其他網路平台銷售名牌球鞋，因部分消費者質疑並非真品而引發退貨潮，但業者仍堅稱球鞋是平行輸入的真品，此部分爭議有待司法鑑定，目前新北市警察局已將受理案件送交保二總隊報請台北地檢署依詐欺罪嫌偵辦中。

消保官說，在真相釐清之前，部分網紅及電商通路美而快已公開表示願辦理退費，有疑慮消費者有更多退貨管道，並非一定要向代理商凡斯科技辦理。

消保官進一步指出，如業者所賣球鞋經司法單位鑑定屬仿冒品，該公司可能面臨刑事責任、公平交易法的高額罰鍰或被侵權廠商的高額求償，並不會因為已退費給消費者就免除相關責任，而消費者喜愛的網紅及通路商也可向代理商求償，提醒消費者辦理退貨不須過度考量，也更不須執著打曠日廢時的消費者團體訴訟。

消保官呼籲民眾，於網路購買高價名牌包、球鞋或衣服非常容易買到仿冒品，如消費者對商品真偽有疑慮，可備齊該商品（含包裝）、購買證明、購買紀錄截圖等事證向負責偵辦違反智慧財產權的保二總隊刑事警察大隊報案。消費者如遇消費糾紛，可撥打1950全國消費者服務專線，向新北市消費者服務中心進行諮詢。