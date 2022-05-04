近期金寶爭議不斷，據週刊報導金寶和仁寶公司高層遭檢舉，涉嫌隱瞞金寶公司即將接獲知名手機大廠訂單，疑賤賣4.6萬張金寶庫藏股票給仁寶公司，根據金寶公司2021年5月14日公布重訊，這筆6.1億元的股票交易，涉嫌圖利仁寶、違反營業常規，害金寶至少損失1.65億元，公司相關高層是否觸犯《證券交易法》第171條的特別背信罪，金管會和檢調機關應該盡快介入調查釐清。

據週刊報導仁寶內部人士指出，金寶公司董事長許勝雄身兼子公司吉寶投資公司董事長、還是仁寶公司及其子公司鵬寶公司董事長，陳威昌則是金寶公司總經理、吉寶公司董事，並兼任鵬寶公司派駐金寶董事會的法人代表。許勝雄、等人在去年3月31日、金寶5月14日召開董事會前，指示仁寶公司買進金寶公司4.6萬張庫藏股票，許、陳兩人皆未利益迴避。

而且公開發行公司每年配息金額多少錢，都須經董事會和股東大會通過，許勝雄等人未經董事會和股東大會同意，就在仁寶公司內部核示公文指示，要求金寶每年將固定配息每股0.3元，依平均持有成本約12.95元來計，年平均殖利率約為2.3%，長期持有為有利。但上述做法明顯逾越董事長職權，也不符合商業交易常規。

週刊報導，許勝雄這麼做，可能就是為了佈局今年的金寶董事席次爭奪戰，但低價賣股已造成金寶公司喪失長期庫藏股利益，還失去金寶新增大客戶後的股價未來增值利益，等於是犧牲金寶股東權益以圖利仁寶公司。

根據《證券交易法》第157條規定，公開發行股票公司的董監事、經理人有重大影響股票價格消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得自行或以他人名義買賣股票。週刊報導，許勝雄等人得知重大影響股票價格消息後，尚未公開前就大賣金寶股票，恐涉及《證交法》的內線交易罪。且未有利益迴避也可能涉《證券交易法》第171條的特別背信罪，金管會和檢調機關應該盡快介入調查釐清。