台2線為新北往返宜蘭、花蓮的主要幹道之一，常因大型車搶快、爭道、超車、惡意逼車等導致事故發生，今年1至3月發生大型車事故29件，造成3人死亡。瑞芳警分局編排偵防車偽裝成民車，機動針對違規大型車蒐證，交通警察大隊則搭配「活動地磅」，機動調整執法地點，取締大型車超載。

台2線因各類大型車運載貨物來往東部與基隆頻繁，部分大型車駕駛抱持僥倖心態，誤以為沒有執法人員即可恣意違規行駛，罔顧其他人車用路安全。

據統計，今年1至3月台2線新北市轄內共發生46起交通事故，其中大貨車、砂石車、曳引車等大型車事故計29起，占比超過6成，已不幸造成3人死亡。

瑞芳分局長謝龍富自3月底起規畫編排多輛偵防車偽裝成民車，前後裝設行車記錄器，並安排便衣員警在車內手持錄影機，機動在台2線沿線以安全速度行駛，如遇大型車藉車型優勢，有惡意逼車、超速等危險駕駛行為，將全程錄影蒐證，事後予以開單告發。

新北交大亦配合「活動地磅」，針對大型車超載機動調整執法地點，取締大型車違規超載行為。經統計，3至4月於台2線沿線取締已取締大型車蛇行惡意逼車1件、闖紅燈5件、超速181件、超載4件、飛散滲漏4件，以強力執法使行駛台2線大型車輛駕駛能善盡遵守交通規則義務。

交大表示，除執法手段外，新北警另已函文給新北市、基隆市各貨運相關公會，呼籲業主應善儘監督管理責任，共同維護台2線用路人安全。