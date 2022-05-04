受到俄烏戰爭影響，世界各國石油價格飛升，全球呼籲增加產量以降低價格，但是包含俄羅斯在內的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）根本不理會，實際上產能也沒有加，每桶石油價格還是在高點。BBC分析，石油的價格與產量有關，而OPEC+成員國害怕市場緊縮，且要看俄羅斯臉色。

OPEC+的成員國目前佔了全球石油生產的40%。2016年油價最低時，OPEC與10個夥伴國成立OPEC+，其中就包含俄羅斯，日產量可以超過1000萬桶。OPEC+可以藉由調整供需以平衡市場，石油需求下滑時減產來維持高價，也可以藉由增產原油來壓低價格，這也是美國與英國等主要進口國一直希望OPEC+做的事。

石油價格飛漲的原因自新冠疫情大流行開始，各國進入封鎖狀態，由於缺乏買家使價格暴跌，當時OPEC決定減產以利價格回升，隨著在2021年6月價格回升，OPEC+開始增加量能，與2020同月比每天多增加40萬桶。

然而在俄烏戰爭開始時，原油價格飆至一桶100元以上，能源分析機構Argus 首席經濟學家費夫（David Fyfe）表示，20年的減產幅度太大，讓生產國的量能無法一下子回滿，而OPEC+國家正在完全沒有考慮俄烏戰爭影響的情況下生產；目前又遇到歐盟可能會效仿美對俄實施石油禁運，這也讓OPEC+國家擔憂會造成需求緊縮。

而OPEC+的國家若要增產，也必須尊重俄羅斯的意願，俄也是OPEC+的領導國家之一。Crystol Energy的創始人納克勒（Carole Nakhle）說:「俄羅斯對現在的價格感到滿意，看到石油價格走低對他們沒有任何好處。」她還表示，OPEC希望與俄保持良好關係，這意味著到9月才會逐步增加石油產量。