每兩個月對統一發票中獎號碼是許多民眾的小確幸，但住在高雄市美濃區的林姓男子與另一名綽號「阿兄」的成年男子竟以電腦技術侵入臉書，盜取他人的中獎發票圖檔，冒領中獎的發票共4600元新台幣。橋頭地檢署偵查結束後，對林男提起公訴。

林姓男子等2人於去年2月透過網路登錄臉書社群網站，在網站尋找民眾的中獎消費發票圖檔，林男再透過手機門號下載財政部的「統一發票兌獎APP」，盜領他人的中獎發票。直到趙姓、林姓等多名被害人持中獎發票去兌獎時，才知道發票已經遭人盜領。

此案經財政部高雄國稅局告發偵辦，橋檢調查後說，林姓男子涉犯刑法第339條之2第1項違法由自動付款設備詐得他人之物、第361條使用公務機關電腦或相關設備，加重其刑至二分之一，第358條入侵公務機關電腦罪等罪嫌，及第359條無故取得他人電磁紀錄致生損害於公眾或他人罪，依法提起公訴。