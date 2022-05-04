去年遇極端高溫，用電量屢次突破紀錄，引發兩次的全台大停電事件，今夏將再次面臨用電挑戰，建商陸續加入節能、永續的設計，普遍看到如透天建案預留太陽能光電系統相關管路，住宅大樓則在公設空間全面改為LED燈具並預留電動車充電樁或線路容量，麗晨建設、陸府建設等建商則透過特殊設計為住戶節省電費開支。

其中，麗晨建設包括「山溜滴」的半戶外的梯間、內外玄關設計；「語山簷」的double skin降溫設計，總部「丰二三」各項節能、永續設計則獲「美國LEED綠建築認證v4版」辦公大樓類最高等級的白金級認證，不斷將創新的設計元素陸續導入建築規畫，今年4月甫進場的個案「麗晨花果山」更首度納入風場模擬，在規劃之初針對基地周邊地勢、風勢觀察，並取得觀測站長年風環境數據，同時根據ASHRAE(美國採暖、製冷與空調工程師學會)及ISO 7730(熱環境主觀滿意度評價)等國際規範定義出的室內環境建議值進行規畫，確保建物落成後面對一年四季不同季風仍能達到室內外的舒適風速值，提升室內空氣品質與良好自然換氣。

陸府建設包括「陸府原森」、「陸府植森」、「陸府觀森」等社區皆設有屋頂太陽能板設備，所生產的光電再回售給台電公司，平均原森每月可回饋4000元電費、植森每月可回饋5500元電費，一個社區一年約可回饋48000~66000元電費。此外，大樓社區全面配置LED燈具，地下停車空間的穿透式天井可增加自然採光、自然換氣，減少燈光與排風用電量。

台中經發局去年則攜手友達光電與台灣經濟研究院，推動「智慧節能社區標竿場域補助計畫」，從16座有建置意願的社區中遴選，其中豐原區「協和大心」及「坤悅君品」社區脫穎而出，在去年九月完成建置，成為示範場域先驅。打造智慧能源整合規劃系統、燃料電池緊急備用電力、太陽光電發電等系統，搭配儲能系統進行電網調節，數據化管理、監控社區用電。成為現在不少建案爭相模仿學習的指標。