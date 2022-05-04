台中市議員張耀中接獲陳情，指稱老師請防疫隔離假，學校不支付早自習、午餐鐘點費，恐讓學生無人照顧。(林欣儀攝)

疫情持續升溫，全台單日確診人數突破2萬，各級學校學生確診或居隔人數也增加，校園防疫工作讓導師們焦頭爛額，台中市議員江肇國表示，導師要統計居隔名單、發快篩劑、關懷包，若還要發居隔通知單，負擔太大；議員張耀中則接獲陳情，指導師居隔就不能領早休、午餐時間的鐘點費，若發生意外該誰負責。

截至今天為止，台中市確診學生數已達771人、停課學校達185所學校，江肇國說，目前學生若確診，該班級導師必須整理居隔名單，其中包括學生、家長等，整理完資料還要回家準備線上教學的相關教材，且老師自身也必須隔離，負擔真的很大。

江肇國說，目前台中市在研究是否要將居隔通知書也改由學校發放，接下來學校還要負責發放居隔學生快篩劑等工作，老師忙得焦頭爛額，還得維持教學品質，相當吃力，教育局應儘速研擬相關配套措施，考量如何補足人力缺口，建議調用志工或退休教師協助。

教育局副局長葉俊傑表示，目前台中市學生的居隔單仍是由衛生單位開具，若未來要調整由學校開具，將會啟動相關配套，也會考量調度志工或徵用退休教職員協助等方式；教育局目前已獲教育部撥放的7萬多劑快篩劑，預計5日開始發放，將由學校統一發放給居隔學生，降低行政人員負擔。

張耀中則接獲台中市教育產業工會理事長卓奕宏陳情，他說，學校導師若請防疫隔離假並進行遠距教學，則包括早自習、午餐及午休時間，學校不支付鐘點費，也因此，導師無法找代課老師，將使得學生沒人照顧，若這段時間發生意外該算誰的？

葉俊傑說，國教署4月已發文，同意學校教師若確診，可以安排代課，教育局會再研究針對居隔老師的公假排代可能性。