演出三級片《蜜桃成熟時》爆紅的性感女神李麗珍，1999年以電影《千言萬語》勇奪第36屆金馬獎影后，感情部分李麗珍與音樂人許願有過一段婚姻，兩人育有一女許倚榕，孩子一轉眼已25歲，完美遺傳媽媽的美人基因，而原本無意出道當公眾人物的許倚榕，最近轉換了想法，吐露想成為網紅試試水溫。

李麗珍女神基因後繼有人，25歲的愛女許倚榕日前慶生照曝光，甜美清新模樣驚艷眾人，美貌不輸女神媽媽，據港媒《娛壹》報導，許倚榕美貌早在幾年前就被相中，邀拍廣告甚至進演藝圈發展，但都被她一一回絕，直到最近感受到新世代都在玩社群，藉此分享生活及愛好，她也喜歡分享，且覺得對創業很有幫助。

事實上許倚榕是服裝設計科系畢業，目前正積極創業，建立個人品牌，因此心生當網紅的念頭，認為這個管道有助於外界認識她的品牌，坦言喜歡大自然、藝術，也愛香港的生活方式，很希望藉由社群，分享自己的愛好。

而原本對於她進軍演藝圈或是成為公眾人物，持反對意見的李麗珍，了解愛女的想法後，漸漸轉變了想法，許倚榕表示，媽媽給她很大的自由，無論她怎麼決定也一定會支持，只是難免擔憂，聽聞她想當網紅，依自身經歷給了女兒中肯4字忠告「帶眼識人」，至於未來是不是跟媽媽一樣，也會朝戲劇圈發展，許倚榕坦言對演藝圈不是很了解，但目前沒意願，但如果有廣告商邀母女一起合作，她願意試試看。