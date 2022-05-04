楊鎮浯縣長今早走訪金門醫院，與院長侯重光交換防疫意見。（縣府提供）

國內疫情大爆發，金門外島也跟著發燒，縣府團隊與金門醫院聯手抗疫，縣長楊鎮浯連日來走訪前線單位，感謝大家夜以繼日的努力奉獻，也呼籲鄉親打滿疫苗，保護自己的健康，也紓解第一線的醫療和勤務壓力。

楊鎮浯說，金門自3月底出現首例確診個案以來，確診人數與日俱增，縣府團隊全面動員從護送患者就醫採檢、疫調、匡列人數到居隔照顧、環境清消以及學童上課安置、防疫宣導、訪視關懷，均以高規格因應處理，而金門醫院收治和醫療相對緊張，擔負遏阻疫情蔓延的重要任務，縣府已逐步進行輕重分流，目標即是保障醫療系統正常運作，未來也將持續滾動檢討。

楊鎮浯並說，隨著疫情進入社區，與病毒共存是目前國內防疫大方向，縣府雖與中央政策一致，但也會根據地方環境條件，衡量實際疫況循序調整，希望尚未接種完整疫苗的民眾，一定要盡快施打，以降低感染重症的機率，大家做到戴口罩、勤消毒、少聚會，共同度過這波疫情大難關。